Джастин Бибер внезапно отменил запланированные в рамках мирового турне концерты

Поклонники исполнителя, уже успевшие купить билеты, могут вернуть их и получить обратно свои деньги.

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер внезапно, без объяснения причины объявил о том, что оставшиеся в рамках мирового турне концерты не состоятся. Об этом сообщил портал Page Six.

— Из-за непредвиденных обстоятельств Джастин Бибер отменит оставшиеся концерты Purpose World Tour, — говорится в распространённом заявлении. — Он благодарен и гордится тем, что со своей командой провёл более 150 успешных шоу на шести континентах во время этого турне. Однако после тщательного рассмотрения Джастин решил, что отменит все оставшиеся выступления.

Отмечается, что поклонники Бибера, уже успевшие купить билеты, могут вернуть их и получить обратно свои деньги.

В ближайшие выходные Джастин Бибер должен был выступить в городе Арлингтоне, штат Техас, затем у него были запланированы выступления в Колорадо и Нью-Джерси, а также шоу в Японии и на Филиппинах.

Всего несколько дней назад власти Китая закрыли въезд для канадской звезды в свою страну, объяснив это недостойным поведением Бибера во время предыдущего визита в Поднебесную.