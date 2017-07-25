Джастин Бибер назвал причину отмены концертов в рамках мирового турне

В ближайшие дни музыкант должен был выступить в нескольких американских штатах, а также в Японии и на Филиппинах.

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер объяснил причины отмены нескольких концертов в рамках своего мирового турне. По словам музыканта, он слишком устал за время своих двухлетних гастролей, пишет TMZ.

— Мы просто отдохнём. Мы собираемся кататься на велосипедах, — приводит портал слова Бибера.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие выходные 23-летний музыкант должен был выступить в штатах Техас, Колорадо и Нью-Джерси, а затем у него были запланированы шоу в Японии и на Филиппинах. Однако в заявлении нескольких СМИ появилась информация об отмене концертов из-за непредвиденных обстоятельств.