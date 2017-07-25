Политолог рассказал, как изменятся отношения РФ и США после отставки Тиллерсона

По мнению эксперта, увольнение Тиллерсона с поста госсекретаря отрицательно скажется на репутации и работе администрации США.

Говорить об отставке Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа США пока преждевременно. Такое мнение высказал Лайфу руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный. Как уточнил эксперт, данный вопрос может разрешиться только к концу года, но если это произойдёт, то это будет серьёзный удар по администрации США. Однако в то же время данная отставка слабо скажется на отношениях между Россией и США.

— Для России эта отставка мало что будет означать. Сейчас у нас отношения с США сложились таким образом, что мало что зависит даже от президента США. Сегодня Конгресс США будет принимать решение о продлении санкций против России. Скорее всего, они примут этот законопроект. Трамп будет вынужден его подписать. А это будет означать ухудшение наших отношений с США. Возникает вопрос: если даже президент ничего не может сделать, что же может сделать госсекретарь, — рассказал Павел Подлесный.

Как ранее писал Лайф, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выражает растущее недовольство работой администрации Дональда Трампа, из-за чего он может подать в отставку в течение этого года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.