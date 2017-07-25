Момент массового столкновения авто на Волоколамском шоссе попал на видео

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, движение по шоссе практически полностью восстановлено.

По меньшей мере четыре человека были госпитализированы с места крупной аварии на Волоколамском шоссе. Отметим, сам момент столкновения "мерседеса" с тремя авто на шоссе в Москве попал на видеорегистратор. Видео с записью столкновения появилось в паблике Leika.

Как ранее сообщал Лайф, в результате столкновения четырёх автомобилей на Волоколамском шоссе в Москве пострадало пять человек. Сразу после столкновения одна из машин загорелась.

Видео с места аварии прислал гражданский журналист Лайфа через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).