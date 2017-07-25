ЕСПЧ обязал Россию выплатить одному из убийц Немцова шесть тысяч евро

Участник расправы над оппозиционным политиком Темирлан Эскерханов приговорён к 14 годам лишения свободы.

Европейский суд по правам человека принял решение, что Россия обязана в качестве компенсации выплатить шесть тысяч евро фигуранту дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова Темирлану Эскерханову. В своём заявлении Эскерханов указал на якобы жестокое и унижающее поведение в отношении него, когда он ещё находился в СИЗО.

Аналогичную жалобу в ЕСПЧ направляли и осуждённые братья Анзор и Шадид Губашевы. Однако их заявление было отклонено судом, так как они раскрыли некие параметры досудебного соглашения.

Как ранее сообщал Лайф, 13 июля Московский окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Немцова. Исполнителя Заура Дадаева приговорили к 20 годам. Братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева лишили свободы на 19, 16, 14 и 11 лет соответственно.