Полиция объявила в розыск участника массового ДТП на Волоколамском шоссе

Полицейские объявили в розыск одного из участников массовой аварии, которая произошла сегодня рано утром на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Водитель скрылся с места происшествия.
— Один из участников ДТП самовольно покинул место происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД, передаёт РИА "Новости".
Пострадавших насчитывают четыре человека, на данный момент причины и виновник аварии устанавливаются. Движение на Волоколамском шоссе всё ещё затруднено.
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