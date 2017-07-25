Полиция объявила в розыск участника массового ДТП на Волоколамском шоссе

Авария с участием четырёх автомобилей произошла на северо-западе Москвы рано утром.

Полицейские объявили в розыск одного из участников массовой аварии, которая произошла сегодня рано утром на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Водитель скрылся с места происшествия.

— Один из участников ДТП самовольно покинул место происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД, передаёт РИА "Новости".

Пострадавших насчитывают четыре человека, на данный момент причины и виновник аварии устанавливаются. Движение на Волоколамском шоссе всё ещё затруднено.