Песков отреагировал на возможные поставки американского оружия Украине

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Песков отреагировал на возможные поставки американского оружия Украине

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Фото: ©РИА Новости/Николай Лазаренко

Представитель Кремля пояснил, что это может спровоцировать напряжённость в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности поставок американского оружия Киеву. Он отметил, что любые действия, которые провоцируют ситуацию в Донбассе, будут отдалять урегулирование украинского конфликта.

— Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряжённость на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса, — считает представитель Кремля.

Как уже сообщалось, новый специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставках оружия Киеву.

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