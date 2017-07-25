Работающим пенсионерам в августе повысят пенсии на 200 рублей

По данным ПФР, всего в России проживает примерно 43 млн пожилых людей. Около трети из них продолжают работать.

Пенсионеры, работавшие в 2016 году, начиная с августа будут получать надбавку к пенсии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

— Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей, — пояснили в ПФР.

В ведомстве отметили, что размер надбавки будет зависеть от уровня заработной платы пенсионера в 2016 году.

Отметим, некоторое время назад Россия заняла 40-е место из 43 возможных в глобальном пенсионном индексе за 2017 год. В топ-5 худших для жизни пожилых людей стран также вошли Турция, Бразилия, Греция и Индия.