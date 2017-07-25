Президент Турции сообщил о подписании соглашения о поставках С-400 с Россией

Ранее турецкий лидер заявлял, что переговоры по данному вопросу с РФ практически завершены.

Москва и Анкара подписали соглашение о покупке российских комплексов С-400, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

— Мы сделали шаги по этой теме с РФ. Поставлены подписи, и, надеюсь, мы увидим ракеты С-400 у нас в стране. Также мы запросим и совместное производство этих систем, — цитирует телеканал Haber 7 турецкого лидера.

Напомним, ранее помощник президента России Владимира Путина по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку ракетных комплексов Турции согласован.

По словам председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джозефа Данфорда, в Вашингтоне оказались встревожены данной информацией.