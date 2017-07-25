Минтранс объяснил, как обмануть авиакомпании и не платить за телефоны и книги

В ведомстве уточнили, что подобные предметы пропали из списка бесплатной ручной клади на основании исследования, выявившего наименее востребованные предметы.

В Министерстве транспорта объяснили свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади, согласно которым такие вещи, как телефон, книга, планшетный компьютер или фотоаппарат исключены из списка предметов бесплатной ручной клади. Согласно правкам, минимальный вес ручной клади составит пять килограммов и может быть увеличен перевозчиком. Но помимо этого за пассажирами оставят право провозить такие вещи, как дамская сумочка или портфель, детское питание на время полёта, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребёнка, костыли, складная кресло-коляска для лиц с ограниченными возможностями.

— Оптимизация данного перечня проведена на основе исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт самолёта помимо ручной клади. В то же время пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь: папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полёте, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что по сути всегда и находится в ручной клади у пассажира. Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере пять килограммов, — сообщает пресс-служба Минтранса России.

Как отметили в ведомстве, данное предложение ещё может обсуждаться и корректироваться, в том числе при участии экспертов и общественности.

Как ранее писал Лайф, Минтранс предложил внести поправки в список новых авиационных правил и установить минимальный вес ручной клади в пять килограммов. Притом, из списка исключили те вещи, которые пассажир может бесплатно взять с собой в салон самолёта. Речь идёт о сотовых телефонах, фотоаппаратах, верхней одежде и книгах.