СМИ: ЕС может оставить американские компании без кредитов европейских банков

Эта мера может стать ответом, если власти Штатов всё-таки введут новые антироссийские санкции.

СМИ рассказали, как Евросоюз может ответить США в том случае, если Штаты примут новые антироссийские санкции, которые, как поясняют эксперты, нанесут вред энергетическим интересам ЕС. В частности, страны Европейского союза могут ограничить доступ американских компаний к кредитам своих банков.

— Насколько мне известно, один из вариантов — введение Евросоюзом ответных мер против американских компаний посредством ограничения им доступа к кредитам европейских банков, — приводит слова дипломатического источника РИА "Новости".

Сегодня вопрос о новых антироссийских санкциях будет рассмотрен в американском конгрессе. При этом в ЕС намерены выяснить, будут при введении ограничительных мер затрагиваться интересы европейских стран или нет.