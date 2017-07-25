Отпросившегося у врачей на голосование по Obamacare Маккейна встретили овациями

Читайте также

Отпросившегося у врачей на голосование по Obamacare Маккейна встретили овациями

24

Джон Маккейн. Фото: © REUTERS/

Президент США поблагодарил сенатора, который восстанавливается после операции, за появление на ключевом голосовании по замене реформы здравоохранения.

Сенатора Джона Маккейна, отпросившегося у врачей специально для участия в голосовании по Obamacare, в сенате встретили овациями.

Недавно у представителя верхней палаты конгресса обнаружили опухоль, а после хирургического вмешательства в СМИ появилась информация, что сенатор может пропустить голосование, однако сам Маккейн пообещал, что в ближайшее время вернётся к работе.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил сенатора за его появление на ключевом голосовании по реформе здравоохранения.

— Сенатор Джон Маккейн, спасибо тебе, что приехал в Вашингтон, округ Колумбия, на столь жизненно важное голосование. Поздравления всем членам палаты представителей. Теперь мы сможем предоставить отличную медицину всем американцам! — написал глава государства в своём "твиттере".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!