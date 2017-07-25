Отпросившегося у врачей на голосование по Obamacare Маккейна встретили овациями

Президент США поблагодарил сенатора, который восстанавливается после операции, за появление на ключевом голосовании по замене реформы здравоохранения.

Сенатора Джона Маккейна, отпросившегося у врачей специально для участия в голосовании по Obamacare, в сенате встретили овациями.

Sen. John McCain receives rousing ovation as he returns to Senate following announcement last week he has brain cancer. pic.twitter.com/M5THtEEnnN — This Week (@ThisWeekABC) 25 июля 2017 г.

Недавно у представителя верхней палаты конгресса обнаружили опухоль, а после хирургического вмешательства в СМИ появилась информация, что сенатор может пропустить голосование, однако сам Маккейн пообещал, что в ближайшее время вернётся к работе.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил сенатора за его появление на ключевом голосовании по реформе здравоохранения.

.@SenJohnMcCain-Thank you for coming to D.C. for such a vital vote. Congrats to all Rep. We can now deliver grt healthcare to all Americans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

— Сенатор Джон Маккейн, спасибо тебе, что приехал в Вашингтон, округ Колумбия, на столь жизненно важное голосование. Поздравления всем членам палаты представителей. Теперь мы сможем предоставить отличную медицину всем американцам! — написал глава государства в своём "твиттере".