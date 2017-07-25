Госдепартамент опроверг информацию о планах Тиллерсона покинуть свой пост

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не планирует покидать свой пост, вопреки появившейся в СМИ информации. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

— Это неверно, госсекретарь намерен оставаться на своём посту. Он видит, что ему предстоит много работы, активно участвует в деятельности Госдепартамента, — сказала Нойерт, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, о желании Тиллерсона оставить свой пост до конца этого года сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова осведомлённых источников. По версии СМИ, госсекретарь США разочарован в работе администрации президента в целом и в профессионализме Дональда Трампа в частности.