Против законопроекта об антироссийских санкциях выступили всего три конгрессмена

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Против законопроекта об антироссийских санкциях выступили всего три конгрессмена

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Томас Мэсси оказался одним из трёх членов Палаты представителей, проголосовавшим против закона о санкциях против РФ. Фото: © Twitter/Thomas Massie

419 членов Палаты представителей США проголосовали в поддержку новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Против выступили всего три конгрессмена — республиканцы Джастин Амаш, Джимми Данкан и Томас Мэсси.

Как уже сообщал Лайф, нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о санкциях. Теперь документ передадут на голосование в сенат, а в случае поддержки и там — на подпись президенту Дональду Трампу.

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