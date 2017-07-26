Против законопроекта об антироссийских санкциях выступили всего три конгрессмена

419 членов Палаты представителей США проголосовали в поддержку новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Против выступили всего три конгрессмена — республиканцы Джастин Амаш, Джимми Данкан и Томас Мэсси.

Как уже сообщал Лайф, нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о санкциях. Теперь документ передадут на голосование в сенат, а в случае поддержки и там — на подпись президенту Дональду Трампу.