Против законопроекта об антироссийских санкциях выступили всего три конгрессмена

419 членов Палаты представителей США проголосовали в поддержку новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Против выступили всего три конгрессмена — республиканцы Джастин Амаш, Джимми Данкан и Томас Мэсси.
Holy CRAP— WeThePeople (@PrincessBravato) 25 июля 2017 г.
3 GOP voted against Sanctions
Vote was
419-3
AMASH
DUNCAN
MASSIE#TrumpRussia#TrumpRussiaCoverUp#russiasanctionsbill pic.twitter.com/n6sARvmeTf
Как уже сообщал Лайф, нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о санкциях. Теперь документ передадут на голосование в сенат, а в случае поддержки и там — на подпись президенту Дональду Трампу.
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