Число отравившихся макаронами в Москве возросло до 56

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Число отравившихся макаронами в Москве возросло до 56

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Как сообщалось ранее, пострадавшие, скорее всего, отравились блюдами, которые им предложили на ужин в служебных столовых.

Количество отравившихся от съеденного на ужин в столовой в посёлке Сосенки возросло до 56. По предварительной информации, все пострадавшие работали на местном мостотресте.

Большинство пострадавших увезли в инфекционную больницу с сильными болями, часть людей отказалась от госпитализации.

Напомним, ранее в посёлках Сосенки и Ульяновского лесопарка отравились едой около 50 человек. По предварительным данным, все люди отравились некачественными макаронами.

На месте работают сотрудники Роспотребнадзора.

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