Число отравившихся макаронами в Москве возросло до 56

Количество отравившихся от съеденного на ужин в столовой в посёлке Сосенки возросло до 56. По предварительной информации, все пострадавшие работали на местном мостотресте.
Большинство пострадавших увезли в инфекционную больницу с сильными болями, часть людей отказалась от госпитализации.
Напомним, ранее в посёлках Сосенки и Ульяновского лесопарка отравились едой около 50 человек. По предварительным данным, все люди отравились некачественными макаронами.
На месте работают сотрудники Роспотребнадзора.
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