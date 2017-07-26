"Помогала бы ему прятать трупы". Откровения жены-россиянки пологовского маньяка

Девушка призналась: если бы она встретила свою любовь чуть раньше, то во всем бы его поддерживала.

24-летняя жительница Ярославля Елена Ткач, жена пологовского маньяка Сергея Ткача, который отбывает пожизненное заключение за совершение около сотни изнасилований и убийств, поделилась c телеканалом 2+2 подробностями своих отношений с супругом. По словам Елены, она согласилась на откровенное интервью потому что хочет предупредить всех своих потенциальных соперниц, что приближаться к ее мужу опасно.

— Я не завидую той девушке, которая попытается с ним пообщаться. Я очень ревнивая. Я никого не подпущу к своему любимому человеку даже на расстояние километра — кто бы это ни был, — сказала девушка.

Елена рассказала, что если бы встретила Сергея раньше, то помогала бы ему прятать трупы и во всем бы его поддерживала.

По словам девушки, она очень ревнует своего любимого к бывшим женам. На вопрос журналиста, связывалась ли она с ними, девушка ответила: "Если бы я связывалась с его предыдущими женами — их бы уже не было".

Также Елена заявила, что ее совсем не пугает статья мужа. Девушка даже рада, что ее возлюбленного боятся.

— Очень хорошо, что женщины его боятся, если это так. Потому что это уменьшает конкуренцию. Это для меня самое главное,– заключила россиянка.