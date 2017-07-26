Магия убийцы. Женщины и жертвы "пологовского" маньяка

Осуждённый на пожизненный срок за три десятка убийств Сергей Ткач вновь женился. 24-летняя молодая жена из России уже родила ему дочь.

До недавнего времени у тюрьмы № 8 в украинском Житомире было две достопримечательности: за более чем 100 лет из неё никому не удалось сбежать, и до августа 2013 года здесь отбывал пожизненный срок за 52 убийства печально известный серийный убийца Анатолий Оноприенко, пока его прямо в камере не хватил сердечный приступ. Теперь тюрьма переживает новую славу: три года назад в неё перевели доживать свои дни другого кровавого маньяка — 64-летнего Сергея Ткача. Формально Ткачу было далеко до рекорда Оноприенко — несмотря на то, что он сам брал на себя 100 убийств женщин и девочек, следователям удалось доказать только 32. Выйти ему на свободу уже не суждено. Его судили пять раз и по каждому приговору он получал пожизненный срок. Однако маньяк не сдаётся и жизнь его налаживается: недавно он женился на 24-летней "заочнице" из Ярославля, которая даже успела родить от него ребёнка.

Охотница за острыми ощущениями

Восемь лет назад 16-летняя жительница Ярославля Елена увидела по телевизору очередной репортаж о "пологовском маньяке" — именно так называли журналисты Сергея Ткача. У девушки закружилась голова: маньяк покорил её своим образом и харизмой. Этого у Ткача было не отнять: многочисленные жёны маньяка на следствии рассказывали, что он имел магическое влияние на женщин — мог уболтать любую буквально за несколько секунд. Именно это и помогало ему знакомиться со своими жертвами.

Елену вообще тянуло к убийцам и насильникам — у неё уже был в России опыт заочного общения с зэком одной из колоний строго режима, где он сидел за убийство и насилие, но романа между ними так и не получилось.

Елена стала искать Ткача, направляя запросы в тюремное ведомство Украины. Когда родители узнали о том, кто стал её избранником, они были в шоке. Тем не менее девушка выяснила, где сидит Ткач, после чего между ними завязалась переписка.

Почти полтора года назад Елена поехала к нему на первое свидание, но тогда ей удалось поговорить с маньяком только по телефону. Вскоре они расписались в колонии и Елена официально стала женой Ткача. Во время беседы с администрацией колонии она призналась, что это её осознанный шаг и она прекрасно отдаёт себе отчёт о том, что выходит замуж за душегуба, на счету которого несколько десятков убийств. Только с мая 2014 года осуждённым к пожизненному лишению свободы на Украине разрешили длительные свидания — раз в полгода. После одного из таких свиданий в специальной комнате тюрьмы девушка забеременела и затем родила дочку, которую на семейном совете решили назвать Лизой. Таким образом, у Ткача теперь четыре дочери и два сына от четырёх официальных жен, пятеро внуков. Однако, как говорят в тюрьме, с бывшими семьями он не общается.

Судя по всему, у Елены большие планы на будущее: она уже сняла квартиру около колонии и подала прошение властям Украины на получение вида на жительство. Говорят, что она хочет от душегуба ещё детей. А ведь эксперты-криминалисты, изучающие маньяков, уже давно заметили, что жестокость, склонность к агрессии, насилию и убийству могут передаваться по наследству.

Убийство длиной в четверть века

Сергей Ткач родился в 1953 году в посёлке Киселёвске Кемеровской области тогдашней РСФСР. После службы в армии он пошёл служить в милицию и даже собирался поступить в Новосибирскую школу МВД. Он успел поработать оперативником угрозыска и криминалистом, но после какого-то служебного "косяка" его уволили. В родном Киселёвске он женился в первый раз, но вскоре развёлся. Именно после семейной ссоры в Симферополе в 1980 году, как рассказывал сам маньяк, жена забрала дочь и вернулась в Киселёвск, а он крепко выпил и по дороге в Ялту совершил своё первое убийство.

Он заметил одинокую девушку, подошёл к ней сзади, крепко сдавил шею локтем, повалил и изнасиловал. Сам он говорил, что душил женщин, чтобы они не успели его поцарапать ногтями. Чтобы не оставлять следов, маньяк снял с тела жертвы украшения, забрал сумку и скрылся. Это и стало фирменным почерком Ткача.

Примерно в 1982–1983 году он уже перебрался на Украину жить постоянно. С этого периода у Ткача и началась кровавая страда, которая тянулась 25 лет — до 2005 года. Это самый долгий период, когда сыщикам не удавалось поймать маньяка, хотя они уже знали его почерк и даже имели примерный фоторобот. Получив опыт в милиции, Ткач тщательно готовился к каждому убийству. Он выпивал убойный коктейль, состоящий из водки и димедрола, после чего шёл на охоту. Выбирал только одиноких девочек и женщин, которые оказывались около автотрасс и железных дорог, нападал на них, насиловал и убивал. Ткач рассчитывал на то, что в первую очередь под подозрение попадут автомобилисты и приезжие. После убийства он тщательно собирал и уничтожал любые следы, которые бы могли навести на него, и покидал место преступления по железнодорожным шпалам, чтобы сбить с толку собак-ищеек. Ткач рассказывал, что в некоторых случаях он на безопасном расстоянии дожидался приезда милиции и затем сливался с толпой зевак, чтобы посмотреть, как работают оперативники и эксперты.

Финал маньяка

За 25 лет Ткач оставил десятки женских и детских трупов в Крыму, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях Украины. За это время он успел два раза жениться, завести детей, однако его семьи и соседи не замечали в нём ничего странного и даже не могли предположить, какой монстр живёт рядом с ними. Работал на заводах и в колхозах. Сам он затем рассказывал, что жил спокойно и не забивал голову переживаниями после каждого убийства.

Убийства маньяка сломали жизнь не только близким жертв, но и невиновным людям. 10 мужчин в разных регионах Украины стали обвиняемыми по уголовным делам об этих убийствах, несколько их них получили длительные сроки — один отсидел 10 лет, ещё двое — по 15. Одним из невинно осуждённых стал восьмиклассник, которого милиционеры вынудили под пытками сознаться в убийстве своей двоюродной сестры. Ещё один мужчина, на которого "повесили" убийство дочери, не вынес несправедливого приговора и повесился в тюрьме.

Лишь в 2005 году дети в Пологах запомнили мужчину, который увёл с собой девочку, и сообщили об этом взрослым. Благодаря этому оперативникам удалось задержать Ткача. Он не стал отпираться и встретил их словами: "Я вас ждал 25 лет". Маньяк стал охотно рассказывать об убийствах, в точности вспоминая место каждого. В армии он был геодезистом, что и помогало ему легко запоминать и ориентироваться на местности с высокой точностью.

23 декабря 2008 года Днепропетровский областной суд приговорил Сергея Ткача к пожизненному сроку заключения. Суд счёл доказанными только 37 убийств и восемь изнасилований.