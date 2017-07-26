Косачёв призвал не суетиться и подготовить болезненный ответ на санкции США

Сенатор добавил, что принятие конгрессом закона об ограничительных мерах ведет к деградации сотрудничества.

Москва должна будет болезненно ответить США на введение новых ограничительных мер, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. При этом сенатор призвал не суетиться и все-таки дождаться, подпишет ли этот законопроект американский президент Дональд Трамп.

— Не суетиться. Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чём, увы, нет сомнений, но всё же), — написал Косачев в своем "Фейсбуке".

При этом сенатор добавил, что ответ не обязательно должен быть симметричным, но хотя бы "болезненным для американцев".

Косачев отмечает, что принятие конгрессом закона о санкциях означает неизбежность деградации сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Как уже сообщал Лайф, палата представителей Конгресса США одобрила закон о введении новых антироссийских санкций. Затем документ отправится на рассмотрение в сенат, после чего уже президенту США Дональду Трампу.