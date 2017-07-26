Кобзон: Звания почётного гражданина Славянска меня лишили марионетки и мракобесы

Ранее стало известно, что такое решение приняли депутаты горсовета по инициативе представителей местных общественных организаций.

Известный певец, народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в беседе с Лайфом заявил, что лишение звания ничуть его не расстроило.

— В этом городе я встретил День Победы 9 мая 1945 года, я жил в коммунальной квартире в городе Славянске. Звание мне дали, потому что я помогал этому городу. Лишили меня звания марионетки, которые не советуются с народом, а, безумствуя, творят всё что угодно. Я считаю, что Славянск оккупирован марионетками, я не удивляюсь тому, что они мракобесничают, — пояснил Кобзон.

Он напомнил, что ещё во времена Майдана лично отказался от всех званий на Украине.

Ранее власти страны запретили Иосифу Кобзону въезд в страну. При этом артист награждён знаком Героя ДНР.