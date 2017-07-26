Пологовский маньяк заявил, что "раскрошил бы как капусту" убийцу своих детей

Ранее стало известно, что Сергей Ткач, изнасиловавший и убивший более 40 человек, обручился с молодой россиянкой Еленой. Это уже его четвёртая жена. У Сергея есть шесть детей от разных браков.

По словам 64-летнего маньяка, к убийству обидчиков своих детей он бы подошёл с особой жестокостью. Об этом преступник, осуждённый на пожизненное заключение и отбывающий срок в житомирской тюрьме № 8, рассказал в интервью порталу ТСН Украина.

— Я бы их вычислял и крошил, как капусту. Снимал скальп, трепанацию черепа делал бы, брал бы оба полушария головного мозга, вырезал бы отдельные участки. Я же маньяк, я же серийный убийца, — сказал Ткач.

Он также вспомнил, что, будучи подростком, на протяжении девяти лет любил одну девочку, но она так и не ответила взаимностью. По мнению психологов, отчасти это объясняет, почему Ткач во взрослом возрасте выбирал в качестве жертв девочек-подростков.

Ранее Лайф рассказал подробности интервью жены Сергея, 24-летней Елены. Девушка заявила, что в судьбе мужа её ничто не смущает и она искренне любит своего избранника. У пары есть полугодовалая дочь Елизавета.

Рассуждая о будущем, Елена надеется помочь Сергею досрочно выйти из тюрьмы. В числе смягчающих факторов она называет пожилой возраст супруга, его примерное поведение в местах заключения и наличие жены и маленького ребёнка. Девушка верит, что увезёт супруга на Дальний Восток, где они осядут и у них появятся на свет ещё двое детей.

Напомним, Днепропетровский областной суд 23 декабря 2008 года приговорил Сергея Ткача к пожизненному заключению. Суд счёл доказанными факты 37 убийств и восьми изнасилований. Сам преступник утверждает, что на его счету более сотни жертв.