СМИ: Послы стран ЕС согласовали санкции против России из-за скандала с Siemens

Пока неизвестно, в отношении кого именно в Евросоюзе намерены принять ограничительные меры.

Послы стран, которые входят в Евросоюз, согласовали санкции в отношении России, включив в чёрный список четырёх человек и три компании из-за скандала с турбинами Siemens. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

— Послы ЕС согласовали включение в чёрный список для России четырёх человек и трёх компаний из-за скандала вокруг Siemens, — заявил собеседник агентства.

Агентство Reuters сообщило, что турбины немецкой компании Siemens были отправлены в Крым якобы в обход санкций. При этом в Кремле заявили, что на полуострове устанавливаются турбины отечественного производства из российских компонентов.