"Чрезвычайно печальный факт". В Кремле оценили ужесточение санкций США против РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сформулирует позицию по новым ограничительным мерам, когда они получат статус закона.

В Кремле назвали печальным и удручающим фактом решение палаты представителей Конгресса США ужесточить антироссийские санкции.

— Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития. И не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока речь идёт о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок мы пока давать не будем. Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Владимиром Путиным, — добавил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал Лайф, нижняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Отметим, власти европейских стран уже выразили обеспокоенность тем, что новые ограничительные меры могут нанести ущерб экономическим и энергетическим интересам ЕС и повлечь за собой "непредвиденные последствия". В числе возможных контрсанкций СМИ называют ограничение доступа американских компаний к кредитам европейских банков.