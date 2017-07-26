Жителей Омска, убивших краснокнижных птиц ради шашлыка, приговорили к колонии

Молодые люди проведут год и два месяца в колонии общего режима, а также должны будут возместить ущерб зоопарку в размере 28 тысяч и 13 тысяч рублей.

20-летнего Даниила Б. и 21-летнего Ивана С. из Омской области признали виновными в краже и убийстве краснокнижных птиц из зоопарка ради шашлыка, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Суд приговорил молодых людей к году и двум месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Помимо того, осуждённые должны будут возместить ущерб зоопарку в размере 28 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в начале июня осуждённые в состоянии алкогольного опьянения проникли на территорию единственного в России сельского зоопарка в посёлке Большеречье Омской области и убили трёх птиц: кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. Не захотев возиться с ощипыванием птиц, молодые люди взломали шашлычный киоск в зоопарке и вынесли готовое мясо оттуда, после чего скрылись с места преступления.