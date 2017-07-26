"Я хорошо отношусь к русским". Петербуржец передумал называть россиян говном

Молодой человек, оскорбивший пассажиров самолёта, признался, что ему очень стыдно за свой поступок.

22-летний петербуржец Виталий, который оскорблял людей на борту самолёта Москва — Барселона, заявил, что ему очень стыдно за свой поступок. Как сообщает телеграм-канал Mash, молодой человек искренне не понимает, почему все решили, будто он не любит русских.

— Я хорошо отношусь к русским людям, потому что это моя родина. Эти слова относились не к русскому народу, а именно к людям в самолёте. Я просто немного перепил — и понёс наказание. Не понимаю, почему все решили, что я плохо отношусь к нашей стране. Мне очень стыдно, — заявил Виталий.

По словам Кирилла Королёва, пассажира самолёта, который усмирил петербуржца, инцидент произошёл уже в середине полёта. Молодой человек закурил в салоне, а затем начал громко материться.

— Экипаж по закону трогать его не может, а пассажиры кричали на него. Но его это раззадорило. Эпатажный шалунишка. Ну пилот сказал, что придётся сажать самолёт. Я проанализировал ситуацию — и пришлось проучить авиадебошира, — рассказал молодой человек.

По словам Кирилла, сразу после удара Виталий сел на своё место, пристегнулся, обиделся и уснул.

Ранее Лайф сообщал о том, что пассажира авиарейса Москва — Барселона избили за фразу "Русские люди — говно".