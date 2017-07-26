Минэнерго США подтвердило розыгрыш главы ведомства российскими пранкерами

Министерство энергетики США подтвердило факт розыгрыша российскими пранкерами министра энергетики США Рика Перри. Об этом сообщает издание Washington Post.

— Эти два человека известны тем, что разыгрывают высокопоставленных чиновников и звёзд шоу-бизнеса, в особенности тех, кто поддерживает оппозиционные их правительству идеи. В данном случае энергетическую безопасность Украины, — заявил представитель ведомства Шайлин Хайнс.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Лексус и Вован предложили Минэнерго США топливо из навоза и самогона от Порошенко. Однако столь абсурдная информация ничуть не смутила министра, и он выразил желание как можно скорее встретиться с украинским лидером.