США расширили список санкций в отношении Венесуэлы

Министерство финансов США наложило санкции на 13 действующих и бывших высокопоставленных чиновников Венесуэлы. Как сообщается на сайте ведомства, ограничительные меры коснулись главы полиции Венесуэлы, начальника Национальной гвардии и ещё ряда бывших и действующих министров.

По словам министра финансов Стивена Мнучина, Америка не намерена игнорировать продолжающиеся усилия режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро по подрыву демократии, свободы и верховенства закона. Мнучин также отметил, что ограничительные меры помогут венесуэльцам "восстановить свою страну до полной и процветающей демократии".

Ранее Bloomberg сообщал о том, что США готовятся ввести санкции в отношении главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и ещё нескольких высокопоставленных представителей власти в связи с нарушением прав человека.