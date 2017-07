Ситуацию с гражданством Саакашвили Медведев назвал фантастической трагикомедией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в "Фейсбуке" прокомментировал ситуацию с лишением экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили украинского гражданства.

— Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей — принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию, — написал Медведев.

Происходящее, по мнению российского премьера, является "неоспоримым свидетельством высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию".

— Show must go on (с англ. "Шоу должно продолжаться"), — добавил Дмитрий Медведев.

Напомним, о том, что президент Украины Пётр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили, днём 26 июля сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Сам Саакашвили заявил, что не намерен покидать Киев и "будет просто ходить по Майдану".