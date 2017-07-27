В Греции задержали обвиняемого в махинациях с криптовалютой россиянина

По версии следствия, мужчина помогал криминальным группировкам по всему миру с легализацией доходов, полученных преступным путём.

В Греции по просьбе американских властей задержали гражданина России Александра Винника, которого подозревают в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Жюри присяжных в Сан-Франциско уже предъявило обвинение мужчине.

По версии следствия, мужчина организовал электронную площадку ВТС-е, с помощью которой помогал криминальным организациям по всему миру с легализацией доходов, полученных преступным путём. Кроме того, Винник похищал личные данные пользователей.

Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при этом зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона.

Если вину Александра Винника удастся доказать, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.