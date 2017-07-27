Нардеп Лещенко: Вслед за Саакашвили гражданства Украины лишится глава НАБУ

По словам Лещенко, таким образом украинский президент сделает ещё один шаг в сторону устранения оппозиции.

Народный депутат Сергей Лещенко поделился, что следующим, кого Пётр Порошенко может оставить без украинского гражданства, станет заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава. Об этом нардеп сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Чтобы вы не питали иллюзий. Это ещё далеко не конец. Следующий, кого Порошенко будет лишать гражданства, — это первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава. Человек непубличный, но очень влиятельный. Таким образом, Банковая будет продолжать сценарий уничтожения НАБУ. Происходящее — ещё одно звено цепи по подготовке Порошенко ко второму сроку через закручивание гаек и наступление на гражданское общество и оппозицию, — написал Лещенко.

Ранее президент Пётр Порошенко лишил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины. Сам Саакашвили заявил, что даже при таких условиях не намерен покидать Киев.