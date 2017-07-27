Суд признал законным арест жительницы Балашихи, сбившей "пьяного мальчика"

Ранее в МВД подтвердили, что расследование уголовного дела по факту ДТП завершено.

Московский областной суд признал законным арест жительницы подмосковной Балашихи Ольги Алисовой, которую обвиняют в смертельном наезде на шестилетнего мальчика.

Таким образом Мособлсуд оставил без изменения решение Железнодорожного суда, который постановил заключить Алисову под стражу на два месяца и десять суток.

Резонансный случай произошёл 23 апреля. Жительница Балашихи насмерть сбила шестилетнего Алёшу Шимко. По результатам самых первых анализов было выявлено, что в крови погибшего якобы содержалось много алкоголя.

При этом в следствии установили, что Алисова в момент наезда говорила по мобильному телефону.