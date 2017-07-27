Партия Саакашвили собирается митинговать на Майдане

"Движение новых сил" призывает сторонников взять с собой украинские флаги, паспорта гражданина Украины и конституцию страны.

Партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собирается устроить митинг сегодня днём на киевской площади Независимости.

— Не за Саакашвили! А против их произвола, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них — ничто! — говорится в сообщении на официальной странице "Движения новых сил" в "Фейсбуке".

Участников протеста просят взять на майдан Конституцию Украины, флаги страны и паспорта.

Накануне президент Украины Пётр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.