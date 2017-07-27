"Это магическое число". Роналду рассказал, что хочет семь детей

Девушка известного футболиста, 22-летняя Джорджина Родригес, сейчас беременна. Спортсмен готовится стать отцом в четвёртый раз.

Футболист Криштиану Роналду заявил, что его старший сын хочет больше братьев и сестёр. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на китайское телевидение, спортсмен видит себя в будущем отцом семерых детей.

Роналду подчеркнул, что семь — это магическое число. Именно под этим номером он играет в клубе "Реал Мадрид", а также имеет прозвище CR7 (инициалы футболиста).

Сейчас спортсмен готовится стать отцом в четвёртый раз. Мать ребёнка — 22-летняя Джорджина Родригес, девушка Роналду. Старший сын, также названный Криштиану, родился в 2010 году.