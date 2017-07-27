Ещё одна москвичка обратилась в полицию из-за нападения маньяка-лизуна

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, связаны ли два нападения, или в столице орудует банда.

В Москве нашлась ещё одна жертва маньяка-лизуна. В полицию обратилась 20-летняя Екатерина. По её словам, нападение было совершено 17 июля у станции метро "Крылатское".

Девушка рассказала, что злоумышленник схватил её и начал облизывать лицо. Он остановился, когда Екатерина закричала.

Аналогичное нападение было совершено на тренера по фитнесу. Тогда сотрудники полиции поймали уроженца Узбекистана Ойбежона Тураева. МВД выясняет, совершил ли оба нападения Тураев, или в Москве орудует банда маньяков, нападающих на девушек.