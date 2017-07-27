При этом, по данным за февраль 2017 года, ближайшим конкурентом приложения — "Телеграмом" — пользуются ежедневно 100 млн человек.

Ежедневная аудитория мессенджера WhatsApp составила 1,3 млрд человек. Об этом компания заявила в своём блоге.

При этом, по данным за февраль 2017 года, ближайшим конкурентом приложения — мессенджером "Телеграм" — пользуются около 100 млн человек в день.

Отмечается, что количество людей, использующих функцию самоуничтожающихся сообщений WhatsApp Stories, равнозначно количеству использующих подобную функцию в "Инстаграме" (250 миллионов человек в день).

Как ранее писал Лайф, WhatsApp частично заблокирован в Китае. Эксперты не исключают, что со временем в КНР могут полностью запретить пользоваться мессенджерами с шифрованием сообщений.