Ежедневная аудитория мессенджера WhatsApp составила 1,3 млрд человек

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Ежедневная аудитория мессенджера WhatsApp составила 1,3 млрд человек

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

При этом, по данным за февраль 2017 года, ближайшим конкурентом приложения — "Телеграмом" — пользуются ежедневно 100 млн человек.

Ежедневная аудитория мессенджера WhatsApp составила 1,3 млрд человек. Об этом компания заявила в своём блоге.

При этом, по данным за февраль 2017 года, ближайшим конкурентом приложения — мессенджером "Телеграм" — пользуются около 100 млн человек в день.

Отмечается, что количество людей, использующих функцию самоуничтожающихся сообщений WhatsApp Stories, равнозначно количеству использующих подобную функцию в "Инстаграме" (250 миллионов человек в день).

Как ранее писал Лайф, WhatsApp частично заблокирован в Китае. Эксперты не исключают, что со временем в КНР могут полностью запретить пользоваться мессенджерами с шифрованием сообщений.

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