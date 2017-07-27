СМИ: Лишённый украинского гражданства Саакашвили вылетел в США

По всей видимости, заявления грузинского политика о том, что он останется жить в Киеве, могут оказаться блефом.

По данным издания BuzzFeed, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уже вылетел в Нью-Йорк. Эту информацию журналистам якобы подтвердили сразу два источника в окружении политика.

Издание утверждает, что в своё время Саакашвили проживал Уильямсбурге — хипстерском анклаве Бруклина, однако вернётся ли он туда или захочет обосноваться где-то ещё, пока неизвестно.

Отметим, ранее экс-губернатор Одесской области заявлял о намерении остаться в Киеве даже в случае лишения украинского гражданства.

Напомним, Саакашвили был лишён гражданства Незалежной по личному указу Петра Порошенко. Формальная причина: Саакашвили соврал в анкете, которая заполняется кандидатами на получение украинского паспорта, указав, что не находится под следствием в любой из стран мира.