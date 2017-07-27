В Кремле не комментируют возможные санкции ЕС из-за турбин Siemens

По словам пресс-секретаря президента, говорить об отношении к данной ситуации ещё рано.

Евросоюз пока не принимал никаких решений о санкциях из-за ситуации вокруг газотурбин Siemens, поэтому об отношении России к ним говорить рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении к этому, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении РФ к возможным санкциям и о том, последуют ли ответные меры.

Ранее СМИ сообщали о том, что послы стран ЕС согласовали санкции против России из-за скандала с Siemens.