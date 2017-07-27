Коммунальщики спилили берёзы, высаженные в память о погибших на подлодке "Курск"

Местные чиновники разрешили очистить аллею от нескольких именных деревьев, чтобы те не мешали проводить реконструкцию дороги.

Как сообщает паблик Mash, именные деревья на аллее в Курсе высадили ещё в 2001 году, всего — 118 штук, в память о каждом погибшем моряке. Однако летом 2017 года на совете градостроительства в администрации города было принято решение спилить три берёзы. Чиновники мотивировали этот шаг реконструкцией дороги.

Интересно, что ответственное лицо, чья подпись стоит под документом, разрешающим спилить берёзы, даже не был на "объекте" и не видел, какие деревья он постановил ликвидировать.

Сейчас на аллее уже работает техника.

Ранее стало известно, что в Волгограде вырубили Парк вдов у Мамаева кургана ради стоянки. Власти города утвердили реконструкцию подножья мемориального комплекса, признав деревья высушенными, а территорию неблагоустроенной.