Эксперт: Россия и Германия могут достичь компромисса в вопросе турбин Siemens

По мнению аналитика Игоря Юшкова, возможный возврат турбин может быть выгоден РФ.

Германия временно отказалась от проектов, связанных с "Северным потоком — 2", в связи со скандалом вокруг турбин Siemens. Об этом заявил Лайфу ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Я думаю, немцы предполагают некий обмен: они защищают российские интересы и заставляют США отказаться от санкций против "Северного потока — 2", а Россия в ответ урегулирует проблему с турбинами Siemens, — отметил эксперт. — Вполне возможно, что Россия в какой-то степени согласится на эти обстоятельства, потому что ситуация с газопроводом для нас более важная, чем с электростанциями в Крыму.

По мнению Юшкова, возможный возврат турбин Siemens производителю будет взаимовыгодным шагом как для России, так и для Германии.

— Таким способом можно будет достичь компромисса, — подчеркнул аналитик.

Напомним, скандал вокруг турбин Siemens разразился после того, как руководство компании заподозрило, что на территорию Крыма были поставлены турбины в обход санкций Евросоюза, согласно которым Siemens было запрещено поставлять оборудование на полуостров. Российская сторона же заявила, что поставленные в Крым турбины были куплены на вторичном рынке, а затем доработаны на отечественных предприятиях.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Германии предложили свой выход из конфликта.