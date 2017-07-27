Путин заявил, что России придётся ответить на хамство США

Таким образом глава государства прокомментировал новые санкции, которые Америка планирует ввести против РФ.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна в условиях санкций ведёт себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент ей придётся ответить на хамство. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

— Мы, как вы знаете, ведём себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придётся отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США приняли законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен рассмотреть сенат. Затем проект о новых ограничительных мерах подпишет президент Дональд Трамп, который уже заявил о том, что поддерживает санкции.