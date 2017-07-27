Назвавший россиян говном петербуржец заплатит штраф

После произошедшего молодой человек признался, что любит русских людей и испытывает стыд за свои высказывания.

В отношении оскандалившегося на борту самолёта петербуржца завели два дела об административном правонарушении. Одно из них — по статье "Мелкое хулиганство". Как сообщает телеграм-канал Mash, в обоих случаях молодому человеку придётся выплатить незначительный штраф.

Напомним, молодой человек закурил в салоне самолёта в ходе перелёта Москва — Барселона, а затем начал громко материться, назвав русских людей говном.

Как выяснилось позднее, в свободное время 22-летний Виталий оказывает эскорт-услуги, его анкета размещена на соответствующих ресурсах.