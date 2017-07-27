Назвавший россиян говном петербуржец оказался мальчиком по вызову

Под другим именем Виталик размещает свои анкеты на сайтах знакомств для геев. Молодой человек не стесняется и называет свои расценки.

Молодой человек, который прославился своим безобразным поведением на борту самолёта Москва — Барселона, в свободное от оскорблений время оказывает услуги эскорта, сообщает телеграм-канал Mash.

Его анкеты размещены на тематических сайтах Северной столицы. Услуги, судя по прейскуранту, он оказывает разные: как женщинам, так и мужчинам. Среди них классический секс, оральный и др.

Как ранее сообщал Лайф, молодой человек закурил в салоне лайнера в середине полёта, а затем начал громко материться. Один из пассажиров ударом утихомирил не на шутку разбушевавшегося юношу, который выкрикивал "Русские люди — говно".

Позже 22-летний авиадебошир заявил, что ему очень стыдно за свой поступок и он раскаивается.