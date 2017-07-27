Президент Молдавии назвал провокацией задержание россиян в аэропорту Кишинёв

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Президент Молдавии назвал провокацией задержание россиян в аэропорту Кишинёв

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Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Он отметил, что власти намерены разобраться с каждым таким случаем, и пообещал, что виновные понесут наказание.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил "необоснованные задержания" граждан России в аэропорту Кишинёв.

— Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв процесса восстановления молдо-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться, — написал Додон в "Фейсбуке".

Лидер Молдавии принёс извинения всем гостям страны, которые подверглись подобным действиям в кишинёвском аэропорту.

При этом в пограничной полиции республики уточнили, что россиянам отказали во въезде из-за того, что они "не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита". По данным ТАСС, артистов отправят на родину ближайшим рейсом.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинёв были задержаны российские артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалёва, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Гасоян, которые должны были выступить в Приднестровье.

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