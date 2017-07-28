Саакашвили заявил, что продолжит борьбу за смену власти на Украине

По словам политика, после лишения украинского гражданства он ни на минуту не прекращает своей работы.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен продолжить борьбу за смену власти на Украине вместе с теми, кто его поддерживает.

По словам политика, для "правящих в стране олигархов" в лице президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и бизнесмена Рината Ахметова он стал главной проблемой, однако их борьба против политика сделает его только сильнее и он "намерен в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине".

— Я владею очень сильной организацией в Украине, это 100 тысяч активистов, крупные штабы в 26 регионах, интересная линия молодёжи, бизнесмены… этот народ никуда не исчезнет, вместе с ними мы планируем сменить украинскую власть, — заявил Саакашвили в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

Напомним, на этой неделе стало известно, что по распоряжению Порошенко Саакашвили был лишён украинского гражданства. Накануне экс-глава Одесской области вылетел в США, чтобы, по его словам, побыть с семьёй.