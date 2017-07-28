Депутат Рады заявил, что украинский паспорт Саакашвили всё ещё действителен

Экс-губернатор Одесской области был лишён гражданства страны по личному указу Петра Порошенко, в настоящее время он находится в США.

Депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинский паспорт бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили всё ещё действителен и аннулировать его может только миграционная служба.

— Паспорт, который сейчас есть, он действителен. Потому что по закону только представитель миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав ему справку о том, что он лишён гражданства. Это может произойти в момент его прибытия на Украину и пересечения границы. Если так произойдёт, ему должны вручить справку о том, что он не гражданин Украины, — рассказал Найем в эфире телеканала "112 Украина".

При этом депутат отметил, что сейчас у властей нет "юридической возможности не пустить Саакашвили в страну".

Напомним, Саакашвили был лишён гражданства Украины по личному указу Петра Порошенко. После этого он вылетел в США, чтобы, по его словам, побыть с семьёй. Политик уже заявил, что намерен продолжить борьбу за смену власти на Украине вместе со сторонниками.