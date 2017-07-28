Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов

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Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов

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Незатейливый рисунок с золотой подписью президент США создал в 2005 году в рамках благотворительной акции.

Рисунок Дональда Трампа, выставленный на аукцион Nate D. Sanders Auctions с начальной ценой в девять тысяч долларов, продали за $ 29 184.

Кто приобрёл набросок, на котором изображены очертания Нью-Йорка, неизвестно.

Известно, что президент США создал рисунок в 2005 году в рамках благотворительной акции для повышения уровня грамотности среди детей. Известно, что в той кампании также участвовали сенатор Джон Маккейн и актриса Шарлиз Терон.

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