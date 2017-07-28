Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов

Незатейливый рисунок с золотой подписью президент США создал в 2005 году в рамках благотворительной акции.

Рисунок Дональда Трампа, выставленный на аукцион Nate D. Sanders Auctions с начальной ценой в девять тысяч долларов, продали за $ 29 184.

Кто приобрёл набросок, на котором изображены очертания Нью-Йорка, неизвестно.

Trump’s sketch of NYC’s skyline just sold for nearly $30,000 https://t.co/zUt0zBjZhD pic.twitter.com/F0Vvn2k1b7 — Your Home Management (@YHomeManagement) 28 июля 2017 г.

Известно, что президент США создал рисунок в 2005 году в рамках благотворительной акции для повышения уровня грамотности среди детей. Известно, что в той кампании также участвовали сенатор Джон Маккейн и актриса Шарлиз Терон.