Эксперт: Власти Узбекистана не освободят Каримову из страха перед компроматом

В деле Каримовой крутятся не миллионы, миллиарды долларов — сумма, сопоставимая с бюджетом Республики Узбекистан, уверен политик.

Власти Узбекистана не выпустят на свободу Гульнару Каримову, дочь бывшего президента республики, поскольку боятся, что она "начнёт сливать информацию". Такое мнение в беседе с Лайфом выразил президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов.

— Они бы, конечно, рады от неё избавиться. Но убить нельзя, оставить в тюрьме — тоже, а если её отпустят куда-то на свободу, даже в Узбекистане, они боятся, что она откроет рот и начнёт сливать информацию, — рассказал Баратов.

По словам эксперта, ещё до домашнего ареста (под которым Каримова находится уже несколько лет), когда её окружение начали притеснять и арестовывать, Гульнара выложила в Сеть компромат на руководителя Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова и ряд других высокопоставленных лиц.

— Естественно, все задёргались, забоялись. Поэтому она третий год находится под домашним арестом, — поясняет собеседник Лайфа.

По словам президента землячества, несмотря на то что в деле Каримовой замешана и политика, основа у него — исключительно уголовная, на девушку возбуждены дела в ряде государств — Швеции, Швейцарии, Голландии, Франции и других.

— Чистейшая уголовщина в международном плане, где крутятся не миллионы, а по всей видимости, миллиарды долларов. Это сопоставимо с бюджетом республики. Полетят головы не только узбекских чиновников, но и западных бизнес-структур, — рассказал Усман Баратов.

Ранее стало известно, что дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали после предъявления обвинений по нескольким статьям Уголовного кодекса.