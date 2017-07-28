Саакашвили может получить гражданство Литвы

Ранее политика лишили гражданства Украины, потому что он предоставил недостоверные данные о себе.

В Литве предложили рассмотреть возможность дать гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает Lietuvos žinios со ссылкой на европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.

— Выдача гражданства Литвы — это комплексная вещь, правовое регулирование этого вопроса серьёзное, но я не отбрасываю такой возможности, — цитирует портал слова Ауштрявичюса.

Более того, европарламентарий предложил предоставить Саакашвили вид на жительство, чтобы тот мог создать "какую-нибудь организацию по политическому анализу, консультациям".

Ранее Саакашвили улетел в США. В одном из интервью он прокомментировал слова Дональда Трампа о саботаже Украиной его кампании.