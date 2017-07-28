Генпрокуратура Узбекистана требует ареста загрансобственности Каримовой

Только в Москве Каримовой принадлежат пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублёвка" и восемь квартир. Общая стоимость заграничных активов составляет примерно полтора миллиарда долларов.

Генеральная прокуратура Узбекистана потребовала арестовать заграничное имущество дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

По предварительным данным, заграничные активы Каримовой хранятся в 12 странах. Так, во владении Каримовой 777,8 млн долларов в Швейцарии и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 млн франков (19,1 млн долларов). В Лондоне дочери экс-президента принадлежат дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн фунтов (почти 30 млн долларов США). В Париже — квартиры и замок Шато-де-Груссе, несколько вилл в Сен-Тропе. Общая стоимость французских владений 52,5 млн евро (61,4 млн долларов).

В Москве Каримовой принадлежат пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублёвка" и восемь квартир, в городе Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более двух млн долларов. Также в этом списке засветились Латвия, Ирландия, Мальта, Германия, Испания, Гонконг и ОАЭ. Легализованные активы оцениваются в один млрд 394,1 млн долл. США, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков.

— В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что Каримова была арестована после предъявления обвинений по нескольким статьям Уголовного кодекса.