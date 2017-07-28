"Это лишь первые шаги": Клинцевич уверен, что РФ ответит США и другими санкциями

По мнению сенатора, власти могут расширить комплекс мер по отношению к Вашингтону, например, запретив въезд на территорию страны членам сената и конгресса, придерживающимся антироссийской риторики.

Ограничения МИД РФ по отношению к американским дипломатам являются лишь первым шагом к тому, чтобы обеспечить справедливый ответ на политику США, расширяющую антироссийские санкции. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передаёт РИА "Новости".

— Это только первые шаги, без всякого сомнения, будут приняты и другие, — убеждён сенатор.

В частности, по его словам, Россия может запретить въезд в страну членам сената и конгресса, проголосовавшим за антироссийские санкции.

— В этом комплексе мер могут быть достаточно неожиданные вещи, — добавил он.

Ранее стало известно, что МИД РФ всё-таки реализовал зеркальные меры по отношению к сотрудникам дипмиссии США, лишив их доступа к посольской даче в Серебряном Бору, а также потребовав сократить численность американских дипломатов в России до 455 человек.