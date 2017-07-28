Самолёт с Дмитрием Рогозиным развернули обратно в Москву по пути в Кишинёв

В настоящий момент экипаж авиалайнера ведёт переговоры о том, где борт совершит посадку.

Сегодня самолёт, на борту которого находилась российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, был вынужден развернуться в небе над Венгрией и направится обратно в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

— Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдавию. В настоящее время ведутся переговоры о том, где он совершит посадку, — рассказал посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Борт авиакомпании S7 следовал в Кишинёв, однако Румыния отказалась пускать его в своё воздушное пространство.